بنوك أميركا تسجل أرباحاً فصلية بـ 59.1 مليار دولار

أظهرت بيانات من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أن #القطاع_المصرفي في الولايات المتحدة حقق أرباحا بلغت 59.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2018، بانخفاض طفيف عن المستوى المسجل في الربع الثالث، لكنها تبقى مرتفعة بشكل كبير مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وقفزت أرباح #البنوك_الأميركية 18.5% في الربع الرابع من 2018 مقارنة مع مستواها قبل عام. وقالت المؤسسة إن الأرباح دعمها انخفاض في الضرائب وزيادة في إيرادات التشغيل.

واستفادت البنوك الأميركية إلى حد كبير من إصلاحات ضريبية استحدثت في 2017.

وفي الربع الثالث من 2018، سجلت البنوك أرباحا قياسية بلغت 62 مليار دولار.

وقالت المؤسسة أيضا إن عدد البنوك التي تعاني من مشاكل هبط من 71 إلى 60 بنكا في الربع الرابع من 2018، وهو أقل عدد منذ الربع الأول من 2007.