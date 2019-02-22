صندوق البحرين السيادي يصدر صكوكاً بـ600 مليون دولار

جمعت شركة #ممتلكات_البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادية للبلاد، 600 مليون دولار من إصدار للصكوك هذا الأسبوع وتمكنت من تقليص العائد بواقع 60 نقطة أساس أثناء تسويق الصفقة، في علامة على تجدد اهتمام المستثمرين بأدوات الدين البحرينية.

وأصدرت ممتلكات، المملوكة بالكامل للحكومة البحرينية، صكوكا قيمتها 600 مليون دولار بعائد 5.625%. وفي البداية جرى تسويق الصكوك التي تلقت أوامر اكتتاب بنحو 4 مليارات دولار، عند عائد يبلغ حوالي 6.25%.

وقال مديرو صناديق إن التسعير النهائي نتج جزئيا عن طلب ضخم على #الأسواق_الناشئة بشكل عام.

وجاء إصدار ممتلكات وسط تحسن الأوضاع في السوق. وأعقب أيضا إدراج الدين السيادي وشبه السيادي البحريني في مؤشرات #السندات_الحكومية للأسواق الناشئة لدى جيه.بي مورغان، والذي بدأ في نهاية يناير.

وقالت زينة رزق مديرة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي "يتم تداول السندات البحرينية في نطاق أضيق من مثيلاتها، على خلفية حزمة المساعدات من دول خليجية".

وهبط العائد على #صكوك_بحرينية مقومة بالدولار تستحق في 2024، بمقدار 60 نقطة أساس في أكتوبر، بينما زاد العائد على صكوك دولارية عمانية تستحق في العام نفسه بنفس القدر.

وتم تسعير صكوك ممتلكات بأقل قليلاً من منحنى الدين السيادي البحريني، لكنها ارتفعت نصف سنت حينما بدأ تداولها يوم أمس الخميس، وهو ما يضعها تقريبا في مصاف السندات الحكومية.