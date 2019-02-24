"ساما" تلزم البنوك السعودية عدم اقتطاع مكافأة العسكريين

أكدت #مؤسسة_النقد العربي السعودي على جميع البنوك والمصارف في المملكة بتعميم صدر عنها اليوم، على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من مكافأة العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية.

وأشارت المؤسسة إلى الأمر الملكي المتضمن صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم، إن تطبيق الاستقطاعات الدورية لا يمكنه المساس بهذه المكافأة، مشددة على أن الاستقطاع الخاطئ للمكافأة، يوجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت المؤسسة عملاء البنوك كافة، إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم النظام واللوائح الصادرة عنها، فيما يتعلق بالتقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء عبر موقع المؤسسة على الإنترنت samacares.sa أو من خلال حساب تويتر SAMAcares@ أو بالاتصال على الرقم المجاني 8001256666.