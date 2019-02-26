"أبوظبي الأول" يرفع تملك الأجانب ويتوسع بالسعودية

صادقت الجمعية العمومية لبنك #أبوظبي_الأول على مقترح مجلس الإدارة برفع نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك إلى 40% من 25%.

كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% عن العام الماضي، بقيمة 3 مليارات درهم تعد الأعلى بين توزيعات البنوك الإماراتية.

من جهته ذكر نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أندريه الصايغ أن البنك يعتزم إصدار سندات بقيمة ما بين مليارين إلى 4 مليارات دولار هذا العام للحصول على السيولة طويلة الأجل لتمويل المشاريع.

ويشكل إجمالي التوزيعات رقماً قياسياً لبنك أبوظبي الأول وتاريخياً في توزيعات القطاع، كما يعد أعلى نسبة توزيع للأرباح النقدية في الإمارات.

كما يعتزم البنك خلال الأشهر القليلة المقبلة افتتاح فرعين جديدين في الخبر وجدة في السعودية.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول في مقدمة التقرير السنوي للبنك: "تعكس نتائجنا المالية ونجاح توحيد أنظمتنا محلياً الأسس المتينة والنهج الحكيم الذي نتبعه لتحقيق النمو في ظل ظروف السوق المتغيرة".

وأضاف أنه "ضمن استراتيجية التوسع التي نتبعها، حصلنا على التراخيص اللازمة للوجود في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمزاولة الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية".