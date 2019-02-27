المشاريع ضمن رؤية 2030 توفر فرصاً واعدة للمصارف

وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنك "ستاندر تشارترد" بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى.

وسوف تنسق "ساما" مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على منح بنك ستاندرد تشارترد رخصة عمل في المملكة بهدف تعزيز القطاع المصرفي بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030.

ويعد ستاندرد تشارترد من أعرق البنوك العالمية ومقره الرئيسي في بريطانيا، وهو يتواجد في عدد كبير من دول العالم.

ويهتم ستاندرد تشارترد بتمويل المشاريع العملاقة وأسواق الأسهم والسندات والمصرفية الاستثمارية، وله ذراع تقليدية يختص بالمصرفية الفردية وتمويل الشركات والمصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.

وسوف يسعى ستاندرد تشارترد إلى تطوير القدرات البشرية السعودية وإضافة قاعدة مستثمرين دوليين عبر علاقاته في مختلف أرجاء العالم.

ويعتبر اهتمام بنك ستاندرد تشارترد بالسعودية دلالة على البيئة التشريعية الجاذبة التي ستشجع أيضا غيره من المؤسسات العالمية على التواجد في المملكة، خاصة أن رؤية 2030 تشمل مجموعة واسعة من المشاريع، وهو ما يوفر فرصا واعدة للمصارف، حيث البنوك العالمية العريقة تقوم بعمل فحص للبيئة الاستثمارية والتشريعية وقياس معدلات النمو الاقتصادي وحجم الفرص قبل الإقدام على دخول أسواق جديدة.

كما أن دخول مصارف عالمية إلى السوق السعودية سيوسع نطاق المنتجات المصرفية وأدوات التمويل المتوفرة أمام القطاع الخاص.