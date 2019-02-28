البنك الأوروبي يخصص مليار دولار للاستثمار بالأردن

قالت مراسلة العربية كارينا كامل إن #بنك_الاستثمار_الأوروبي سيخصص مليار دولار للاستثمار في الأردن.

وتستضيف لندن بالاشتراك مع الحكومة الأردنية مؤتمرا دوليا لدعم الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل في #الأردن .

ويحضر المؤتمر ملك الأردن عبد الله الثاني وكبار المسؤولين البريطانيين فضلا عن مشاركين من دول وهيئات عديدة من الحكومات والقطاع الخاص من بينهم رئيس الوزراء الأردني والرئيس التنفيذي للبنك الدولي كريستينا جورجيفا.

وذكر تقرير، نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره السفارة البريطانية بدبي، أن #بريطانيا تتطلّع من خلال مؤتمر "الأردن: نمو وفرص - #مبادرة_لندن_2019 " لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها المساعدة في تعجيل خطط الإصلاح الاقتصادي في الأردن، إرسال إشارة إلى الأسواق حول الثقة الدولية في الخطط الاقتصادية للأردن، وتوفير منصة للأردن لعرض خططها.