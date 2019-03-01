قفزة كبيرة بقروض البنوك في مصر.. والمعروض النقدي يتباطأ

كشفت بيانات حديثة، ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك العاملة في السوق المصري بخلاف البنك المركزي المصري، خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 2.4%، وذلك على أساس شهري.

وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير حديث، أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك سجل نحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل نحو 1.76 تريليون جنيه خلال شهر نوفمبر 2018، بزيادة تبلغ نحو 43.17 مليار جنيه.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة للحكومة خلال شهر ديسمبر الماضي لتسجل نحو 470.59 مليار جنيه، مقابل 542.75 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.

وسجل إجمالي أرصدة الإقراض للحكومة بالعملة المحلية 227.46 مليار جنيه، وبالعملة الأجنبية 343.13 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة لغير الحكومة خلال ديسمبر الماضي لتسجل 1.23 تريليون جنيه، مقابل 1.21 تريليون جنيه خلال نوفمبر.

وبالنسبة للقطاع العائلي، فكانت أرصدة القروض المقدمة له خلال ديسمبر 2018 تبلغ 295.34 مليار جنيه، مقارنة بـ290.34 مليار جنيه.

وبلغت أرصدة القروض للأفراد الطبيعيين خلال آخر شهر بعام 2018 قيمة 289.04 مليار جنيه، مقابل 284.18 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.

وكشفت البيانات البنك تباطؤ نمو المعروض النقدي لنسبة 11.9% خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح "المركزي المصري" أن المعروض النقدي "إم 2" سجل ارتفاعاً خلال شهر يناير الماضي على أساس شهري، ليبلغ نحو 3.64 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.63 تريليون جنيه في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وسجل المعروض النقدي "إم 2" نمواً بنسبة 13.4% خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، ليبلغ نحو 3.63 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.2 تريليون جنيه.