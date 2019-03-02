"الإمارات للتنمية" يصدر سندات بـ 750 مليون دولار

أغلق مصرف #الإمارات للتنمية بنجاح أول إصدار #سندات من جهة اتحادية، وذلك بقيمة 750 مليون دولار.

وأصدر البنك #السندات بعائد 3.516 في المئة، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات، أن المصرف المملوك لحكومة الإمارات، قد حدد السعر الاسترشادي النهائي لهذه عند 98 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب في السندات غير المضمونة ذات الأولوية في السداد البالغ أجلها 5 سنوات، وهي باكورة الإصدارات الدولارية للمصرف، نحو 3.5 مليار دولار في إقبال قياسي على السندات.

ويتولى الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد تنسيق الإصدار لمصرف الإمارات للتنمية، الحاصل على تصنيف ‭‭‭AA-‬‬‬ من "فيتش"، بحسب صحيفة البيان.

وجرى تعديل تسعير الإصدار من سعر استرشادي سابق عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.