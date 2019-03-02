"الإسلامي للتنمية" يؤكد مواصلته دعم المشاريع بالمغرب

أكد رئيس #البنك_الإسلامي_للتنمية الدكتور بندر محمد حمزة حجار، أن البنك سيواصل دعم جهود #الحكومة_المغربية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تتضمن خطة عمله لسنة 2019 مشاريع جديدة بالمغرب.

وأشار حجار، في تصريح صحافي اليوم عقب زيارة تفقدية قام بها لمحطة القطارات "الرباط أكدال"، إلى أن البنك الاسلامي للتنمية ساهم في تمويل ثلاث محطات للقطارات الفائقة السرعة، ومن ضمنها المشروع المغربي الجديد.

وأشار إلى أن هذا المشروع ساهم في تحقيق أثر تنموي وخفض الوقت الذي يقطعه المسافرون، بالإضافة إلى زيادة عددهم، وإحداث فرص الشغل وتقليص حجم التلوث.

كما أشاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بمستوى إنجاز مشروع تجهيز محطات القطار فائق السرعة، وذلك عقب زيارته لكل من محطتي الرباط و #الدار_البيضاء الخاصتين بهذا القطار.