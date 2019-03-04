"بيتك"يجري فحصا نافيا للجهالة للاندماج مع الأهلي المتحد

أكد #البنك_الأهلي_المتحد أن المركزي البحريني سمح ل‍ـ بيت التمويل الكويتي "بيتك" بإجراء دراسات الفحص النافي للجهالة على البنك.

وأوضح المركزي أن عدم ممانعته لهذه الإجراءات لا تعتبر موافقة على عملية الاستحواذ المحتمل من قبل "بيتك" على "المتحد".

وكان "بيتك" قد أعلن مؤخرا عن تعيين أربعة مستشارين لإتمام الدراسات النافية للجهالة قبل إبرام صفقة الاندماج مع الأهلي المتحد.

وأكد "بيتك" أن القرارات النهائية بشأن الاندماج تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنكين و #المركزي_البحريني وغيرها من الجهات الرقابية.