ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ، أن صندوق #رؤية_سوفت_بنك جمع 3 مليارات دولار من بنوك عالمية لسد الفجوات التمويلية للصفقات.

وذكرت نفس المصادر أن كلاً من Goldman Sachs و Mizuho Financial Group و #Citigroup وSamba# Financial Group وMitsubishi UFJ Financial Group ستشارك في عملية التمويل من خلال تسهيلات نقدية قصيرة الأجل لإتمام الصفقات.

يُذكر أن صندوق رؤية سوفت بنك يعتبر أكبر صندوق للاستثمار المباشر في قطاع التكنولوجيا، وتديره شركة تابعة لمجموعة #سوفت_بنك_اليابانية.