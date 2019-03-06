نمو أرباح "بنك البحرين" بـ15% لـ70 مليون دينار

أعلن #بنك_البحرين_الوطني اليوم عن انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية وغير العادية، والتي وافقت على توزيع أرباح 35%، منها 25% أرباحا نقدية و10% أسهم منحة.

وسيتمكن مساهمو البنك من استلام حصصهم من الأرباح النقدية ابتداء من 17 مارس 2019.

كما أقر المساهمون البيانات المالية للبنك لعام 2018، حيث حقق فيها البنك عاما آخر من الأرباح القياسية والنمو القوي بتسجيله زيادة نسبتها 14.8% في صافي الأرباح ليصل إلى 70.0 مليون دينار بحريني (186.1 مليون دولار أميركي).

وصادقت العمومية على تخصيص حوالي 3.5 مليون دينار بحريني (9.3 مليون دولار أميركي)، ما يعادل 5% من أرباح البنك للهبات والتبرعات، والتي ماتزال مخصصات أساسية لالتزام البنك بدعم المجتمع البحريني في قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية والتكنولوجيا المالية وغيرها الكثير.

وأقرت العمومية توصية زيادة #رأس_المال المصرح به للبنك من 150.0 مليون دينار بحريني إلى 250.0 مليون دينار بحريني، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى المصادقة على زيادة رأس المال المدفوع والصادر من 140.3 مليون دينار بحريني الى 154.3 مليون دينار بحريني.