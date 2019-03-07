بلومبرغ: السعودية تدرس رفع الزكاة على البنوك إلى 20%

تجري الهيئة العامة للزكاة والضرائب في #السعودية محادثات مع البنوك المحلية بشأن رفع الزكاة إلى 20%، لتصبح متماشية مع النسبة التي تدفعها البنوك الأجنبية في المملكة، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وقد بدأت المصارف المحلية في دفع زكاة بنسبة 10% من الأرباح بعد خصم العوائد على السندات الحكومية العام الماضي، كجزء من تسوية مع السلطات.

وقد تم تطبيق هذه النسبة بأثر رجعي لسنوات عديدة، في بعض الحالات تمتد إلى عام 2002.

وقد أفادت مصادر بلومبرغ بأن نسبة الزكاة النهائية قد تكون أقل من 20% ولكن أكثر من الـ10% المعمول بها حالياً.

وكانت المصارف السعودية قبل ذلك تدفع نسبة 2.5% من الأسهم.