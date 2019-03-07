ترقب نتائج اجتماع المركزي الأوروبي.. وهذه أبرز التوقعات

تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، وسط توقعات بأن يخفض البنك توقعاته بشأن النمو والتضخم، وأيضا بأن يعكس مسار سياسته النقدية.

وتشير التكهنات إلى أن رئيس #البنك_المركزي_الأوروبي ماريو دراجي سيعلن عن خطوات تحفيزية محدودة للاقتصاد من خلال دعم إقراض البنوك.

كما من المتوقع أن يتم تأجيل خطط رفع #أسعار_الفائدة، وسط مؤشرات بتباطؤ الاقتصاد في #منطقة_اليورو، بالإضافة إلى مخاوف الحرب التجارية والبركست.

وأشار اقتصاديون إلى أن المركزي قد يقدم للبنوك الأوروبية إعادة تمويل موَجه طويل الأجل، أو ما يسمى targeted longer-term refinancing operationsوهو ما سيساهم في دعم الإقراض، بالإضافة إلى إعادة تمويل القروض السابقة للبنوك.