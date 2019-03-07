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ترقب نتائج اجتماع المركزي الأوروبي.. وهذه أبرز التوقعات

المصدر: العربية.نت
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تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، وسط توقعات بأن يخفض البنك توقعاته بشأن النمو والتضخم، وأيضا بأن يعكس مسار سياسته النقدية.

وتشير التكهنات إلى أن رئيس #البنك_المركزي_الأوروبي ماريو دراجي سيعلن عن خطوات تحفيزية محدودة للاقتصاد من خلال دعم إقراض البنوك.

كما من المتوقع أن يتم تأجيل خطط رفع #أسعار_الفائدة، وسط مؤشرات بتباطؤ الاقتصاد في #منطقة_اليورو، بالإضافة إلى مخاوف الحرب التجارية والبركست.

وأشار اقتصاديون إلى أن المركزي قد يقدم للبنوك الأوروبية إعادة تمويل موَجه طويل الأجل، أو ما يسمى targeted longer-term refinancing operationsوهو ما سيساهم في دعم الإقراض، بالإضافة إلى إعادة تمويل القروض السابقة للبنوك.

كلمات دالّة

#منطقة اليورو, #أسعار الفائدة, #البنك المركزي الأوروبي

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