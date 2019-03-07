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سوفت بنك تستثمر 5 مليارات دولار في أميركا اللاتينية

المصدر: العربية.نت
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قالت مجموعة #سوفت_بنك اليابانية اليوم الخميس، إنها أطلقت صندوقاً جديداً للابتكار قيمته 5 مليارات دولار للاستثمار بشركات التكنولوجيا في أميركا اللاتينية، وفقا لوكالة "رويترز".

ولدى سوفت بنك بالفعل قناة استثمارية بقيمة 100 مليار دولار تتمثل في #صندوق_رؤية سوفت بنك، وضخت المجموعة استثمارات كبيرة في شركة #أوبر تكنولوجيز لتطبيقات سيارات الأجرة وشركة وي ورك لتوفير المساحات الإدارية المشتركة ودور داش الناشئة لتوصيل الطعام.

وقال الرئيس التنفيذي لسوفت بنك للاستشارات الاستثمارية راجيف ميسرا "توفر #أميركا_اللاتينية فرصا كبيرة لمجموعة سوفت بنك، وسيكون صندوق رؤية قادرا على المشاركة في الاستثمار بجانب صندوق سوفت بنك للابتكار".

كلمات دالّة

#صندوق رؤية, #سوفت بنك, #أوبر, #أميركا اللاتينية

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