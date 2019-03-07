عمومية "دبي الإسلامي" تقر توزيع 35% من رأس المال

وافقت الجمعية العمومية لبنك #دبي_الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال على المساهمين عن العام الماضي أي ما يعادل 35 فلسا للسهم من رأس المال عن عام 2018.

وأوضح البنك في البيان، أن آخر يوم للمشاركة في التوزيعات سيكون في 13 مارس الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 17 مارس.

كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك رئيسية أو أي أدوات مالية أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك في حدود مبلغ اسمي إجمالي بقيمة لا تتجاوز الـ 5 مليارات دولار (أو ما يعادله من العملات الأخرى)، وتفويض المجلس بإصدار صكوك إضافية من الشق الأول من رأس المال في حدود مبلغ اسمي إجمالي بقيمة لا تتجاوز المليار دولار، بالإضافة إلى صكوك من الشق الثاني من رأس المال بقيمة لا تتجاوز المليار دولار.