من يمثل فنزويلا في بنك الأميركيتين.. غواديو أو مادورو؟

قال مسؤولون في بنك التنمية بين الأميركيتين إن الدول الثماني والأربعين الأعضاء بالبنك ستصوت الأسبوع المقبل على قبول ممثل لزعيم المعارضة في #فنزويلا خوان غوايدو في مجلس محافظي البنك.

وأمام مجلس المحافظين المؤلف من 48 عضواً حتى يوم الجمعة 15 مارس/آذار للتصويت على هذه المسألة. ولم يتضح ما الذي سيحدث لممثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مجلس المحافظين.

واختار غوايدو، الذي يحظى بدعم من 57 دولة، ريكاردو هوسمان عالم الاقتصاد بجامعة #هارفارد ليكون ممثلا لفنزويلا لدى بنك التنمية بين الأميركيتين.

ووفقا للموقع الإلكتروني لبنك التنمية بين الأميركيتين، فإن الممثل الحالي لفنزويلا في مجلس المحافظين هو أوزوالدو خافيير بيريس كيوفاس وهو مسؤول بوزارة المالية.

ويستثمر البنك الذي يوجد مقره في واشنطن في مشاريع للتنمية، بما في ذلك البنية التحتية، في أرجاء أميركا اللاتينية والكاريبي.