البنكان الأكبر في ألمانيا قد يصبحان بنكاً واحداً

قال مصدر مطلع لرويترز إن مجلس إدارة #دويتشه_بنك قرر عقد مباحثات مع #كومرتس_بنك المنافس لاختبار جدوى عملية دمج.

وأشار المصدر إلى أن الاتصالات غير الرسمية الأولى جرت في مجموعة صغيرة للغاية، وأن مجلس إدارة دويتشه أعطى التفويض قبل أكثر من أسبوع.

وأضاف أن المباحثات في مراحل مبكرة للغاية وقد تفشل، مؤكدا المعلومات التي نشرتها في وقت سابق صحيفة "بيلد أم زونتاغ".

وأحجم متحدث باسم دويتشه بنك ومتحدثة باسم كومرتس بنك عن التعليق.

وهناك تكهنات منذ شهور حول اندماج محتمل بين أكبر مصرفين مدرجين في ألمانيا. وزادت تلك التكهنات في وجود وزير المالية أولف شولتز الذي كان حديثه منصبا على بنوك قوية.

وواجه المصرفان صعوبات للعودة إلى الربحية المستدامة منذ الأزمة المالية العالمية. وتستحوذ الحكومة على حصة تزيد عن 15 بالمئة في كومرتس بنك بعد تقديم إنقاذ مالي.

ويُعتبر دويتشه من أهم البنوك في النظام المالي العالمي، لكنه مُني بخسائر لثلاث سنوات، وتخفيضات في تصنيفه، وفشل في اختبارات التحمل وفضائح تتعلق بغسل الأموال.

وقال رئيسه التنفيذي كريستيان سوينج علنا في الأشهر الأخيرة، إنه يركز على العودة للربحية قبل المضي قدما في أي مشروع معقد لتنفيذ عملية اندماج.

وقال المصدر إن سوينج من المتوقع أن يرجع إلى مجلس الإدارة قبل أن يتخذ البنك المزيد من الخطوات.

لكن رئيس كومرتس بنك زيلكا كان أكثر انفتاحا على فكرة الاندماج، وفقا لما قاله شخص على دراية بتوجهاته. وقال الشهر الماضي إن التكهنات بشأن تنفيذ اندماج "مفهومة".

وبحث البنكان على الاندماج في عام 2016، لكن المباحثات توقفت بعد أن قررا التركيز على إعادة الهيكلة.

وقال مصدر مطلع على الموضوع الشهر الماضي، إن المستثمر الأميركي سربروس كابيتال ماندجمنت، وهو مساهم كبير في دويتشه وكومرتس، منفتح على الاندماج، وهو ما يزيد فرص تنفيذه.

ولدى دويتشه بنك أكثر من 20 مليون عميل، بينما لدى كومرتس نحو 18 مليونا.

واستنادا إلى أسعار إغلاق يوم الجمعة، ستصل القيمة السوقية لأسهم البنكين حال اندماجهما إلى أكثر من 24 مليار يورو (27 مليار دولار).