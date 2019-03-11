الإمارات تؤسس مكتباً للدين العام خلال 2019

قال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، إن الوزارة ستؤسس مكتباً لإدارة #الدين_الاتحادي خلال العام الحالي، وستسعى للحصول على تصنيف ائتماني.

وأشار الخوري إلى أنه لا توجد حاجة ملحة لإصدار سندات سيادية حاليا، مضيفا أن الوزارة لم تكلف وكالة تصنيف ائتماني بعد، وأن الأمر يتوقف على ما سيتم الاتفاق عليه مع البنك المركزي.

وسيتولى المكتب إصدار أدوات الدين الحكومية المحلية والدولية، من خلال الطروحات الخاصة على مستثمرين ومؤسسات مالية مؤهلة.

وكانت دولة الإمارات قد أصدرت مرسوما بقانون اتحادي في الثالث عشر من أكتوبر 2018، في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، إضافة إلى أن القانون سيمكن البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية.

وسيتم بموجب هذا القانون إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في وزارة المالية تحت مسمى "مكتب إدارة الدين العام" ويتبع لوزير المالية مباشرة، وسيضطلع هذا المكتب بمهمة اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

يشار إلى أن وزارة المالية السعودية، قامت بتأسيس مكتب لإدارة الدين في عام 2015.