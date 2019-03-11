ماكنزي تدرس فرص الاندماج بين "بيتك" و"الأهلي المتحد"

كلف بنك #الكويت_المركزي شركة ماكينزي آند كومباني الأميركية بتقديم دراسة للدمج بين #بيت_التمويل_الكويتي و البنك #الأهلي_المتحد .

وبحسب مصادر قالت لـصحيفة القبس إن هذه الدراسة ستشمل جوانب عدة، من بينها القيمة المضافة للكيان المصرفي الجديد، سواء على مستوى بيت التمويل الكويتي، أو الجهاز المصرفي الكويتي، أو على مستوى الاقتصاد الوطني. والمخاطر والمنافع المترتبة على ذلك.

وأضاف البيان أن الشركة ستبحث الآثار الإيجابية والسلبية على أوضاع بيت التمويل الكويتي، أو على مصالح المساهمين والمودعين لديه. والالتزام بالجانب الشرعي، بما في ذلك خطط التحول للبنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي. بالإضافة للنظر في مختلف معايير السلامة المالية "الكفاية الرأسمالية، الرفع المالي، السيولة، الربحية، جودة الأصول، كفاية المخصصات، الانكشافات على العملات، وغيرها". ومدى وجود مخاطر نظامية للكيان المصرفي الجديد، والأثر المتوقع على الاستقرار المالي. ومدى التأثير على مناخ المنافسة وغيرها من العوامل ذات العلاقة بمثل هذه المواضيع.