تنفيذ صفقة خاصة على "بنك الخليج" لصالح "الغانم"

عزز رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي، عمر الغانم، حصته في البنك إلى 17% بعد أن اشترت شركة #الغانم التجارية التابعة له، حصة تبلغ 6.7% من رأسمال البنك، من شركة صناعات الغانم، وذلك من خلال صفقة خاصة بسعر 280 فلساً للسهم، وبإجمالي 57 مليون دينار كويتي، أي ما يقارب 188 مليون دولار.

وكانت "الغانم التجارية" قد حصلت على موافقة البنك المركزي لزيادة حصتها في بنك الخليج إلى 33%.

ويأتي تعزيز عمر الغانم لحصته بعد فوز عمه بسام، بحكم قضائي يسمح له باستعادة حصته في البنك التي تنازل عنها خلال الأزمة المالية العالمية، لكن البنك المركزي حرمه من حقوق التصويت والإدارة، وألزمه بالتخلص من كل ما يزيد على 5% خلال عامين.

ويبلغ رأسمال البنك نحو 304.81 مليون دينار، موزعاً على حوالي 3.048 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

وكان البنك قد حقق أرباحاً سنوية بقيمة 56.74 مليون دينار للعام الماضي؛ مقابل أرباح بنحو 48.02 مليون دينار في عام 2017، بنمو نسبته 18.2%.