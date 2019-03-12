ألمانيا تؤكد إجراء محادثات اندماج بين بنكي دويتشه وكومر

أكد وزير المالية الألماني أولاف شولز، اليوم الاثنين، أن دويتشه بنك وكومرتس بنك، أكبر مصرفين مدرجين في ألمانيا، يجريان محادثات حول اندماج محتمل.

وأبلغ شولز الصحافيين حينما سُئل عما ذكرته تقارير إعلامية بشأن محادثات اندماج قائلا "هناك محادثات حول الموقف".

وذكرت رويترز ومؤسسات إخبارية أخرى، نقلا عن مصادر لم تسمها في مطلع الأسبوع أن الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان سوينج اتفق على إجراء محادثات تمهيدية مع كومرتس بنك المنافس.

وتضغط برلين لصالح الاندماج، حيث يكافح دويتشه بنك لتحقيق أرباح مستدامة منذ الأزمة في 2008.

لكن اثنين من كبار المساهمين في دويتشه لديهما شكوك بشأن الاندماج من حيث قدرته على تحقيق أرباح مستدامة، حسب ما قالت مصادر مطلعة.