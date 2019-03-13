موديز تُبقي النظرة المستقبلية المستقرة للبنوك الكويتية

أبقت وكالة #موديز للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي.

وتوقعت الوكالة استمرار مستويات عالية من الإنفاق الحكومي الذي من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الظروف الائتمانية الملائمة للبنوك الكويتية.

وقالت الوكالة إن القروض المتعثرة سترتفع تدريجيا في 2019 لتصل إلى حوالي 2% من إجمالي القروض مقارنة مع 1.6% في 2018، مؤكدة أن القدرة على امتصاص الخسائر ستبقى قوية لدى #البنوك_الكويتية، نظراً لارتفاع مخصصات القروض إلى 284% من إجمالي القروض المتعثرة في ديسمبر 2018.

وأضافت الوكالة أن التمويل سيعتمد على الودائع منخفضة التكلفة التي ستبقى الممول الأول للإقراض وقد شكلت الودائع حوالي 71% من المطلوبات، كما في سبتمبر 2018، في مقارنة مع نسبة الأصول السائلة البالغة 35% من إجمالي الأصول.

وقالت: إن الإقراض للأفراد والأسر سيبقى محركاً للنمو في ضوء تقديرات الوكالة بنمو الإقراض المحلي بنسبة 5% في عامي 2019 و2020 مقابل توقعات بنسبة تضخم بحوالي 3.6%. وسيبقى الإقراض للشركات أدنى بصورة هامشية، فيما يسجل قطاع الهيدروكربون نمواً قوياً، في حين ستواجه البنوك مخاطر في تركز الإقراض للأفراد، بالاضافة إلى الانكشاف على قطاعي العقارات والأوراق المالية.