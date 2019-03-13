"موديز": النظرة المستقبلية للبنوك السعودية "مستقرة"

أكدت وكالة " #موديز " استقرار النظرة المستقلبية للبنوك السعودية على مدار فترة 12 إلى 18 شهرا المقبلة.

إذ إن الدافع الرئيسي للنظرة المستقرة هو الزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي هذا العام، والتي ستدعم الاقتصاد السعودي.

ونتيجة لذلك، ستستقر القروض المتعثرة وستظل الأرباح قوية، حيث توقعت "موديز" أن تستقر القروض المتعثرة للبنوك السعودية عند نسبة تتراوح بين 2% و2.24% هذا العام بعد ارتفاعها لسنوات عدة.

وأشارت الوكالة إلى أن ربحية البنوك السعودية ستبقى قوية عند 2.2%.

وأشارت "موديز" إلى استقرار مستويات الديون غير العاملة لدى #البنوك_السعودية في الفترة المقبلة.

وشددت موديز على أن زيادة الإنفاق الحكومي ستدعم ربحية البنوك السعودية.

وفي سياق متصل، رفعت موديز تقديراتها لنمو #الاقتصاد_غير_النفطي في السعودية هذا العام إلى 2.7%.