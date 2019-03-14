"الإمارات دبي الوطني" يتجه لإصدار سندات بمليار دولار

أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أمس أن بنك #الإمارات_دبي_الوطني، بدأ تسويق سندات دائمة مقومة بالدولار بسعر استرشادي أولي في نطاق 6.375 و6.5 %.

وفوّض "الإمارات دبي الوطني" كلا من "بي.إن.بي باريبا" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" وبنك أبوظبي الأول و"إتش.إس.بي.سي" و"نومورا" وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.

وسيكون الإصدار المزمع بقيمة مليار دولار، وسيتكون من #سندات إضافية دائمة لدعم رأس المال الأساسي غير قابلة للاستدعاء مدتها 6 سنوات.

واستقطبت السندات، ذات أجل 6 سنوات، طلبات من مستثمرين بقيمة 3.85 مليار دولار.

وتعتبر السندات الدائمة مشابهة لأدوات الملكية من حيث أنها لا تحمل أجل استحقاق.