ديفيد مالباس المرشح الوحيد لرئاسة البنك الدولي

أعلن البنك الدولي أن المرشح الوحيد لتولي رئاسته هو الأميركي ديفيد مالباس المقرّب من الرئيس دونالد ترمب.

ويتولى مالباس البالغ من العمر 62 عاماً منصب وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية.

وقال البنك الدولي في بيان إن "مجلس الإدارة تلقّى الترشح ويعلن أنه سينظر في هذا الشخص لتولي المنصب". ومن المقرر أن يصادق البنك الدولي على تعيين مالباس في اجتماعاته التي تعقد مع صندوق النقد الدولي ابتداء من 12 نيسان/أبريل، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكونه المرشح الوحيد، لا يوجد منافس لمالباس الذي سبق وانتقد في الماضي البنك الدولي. وطرح في مرحلة ما اسم مرشح من لبنان، لكن لم يتحقق ذلك في نهاية المطاف.

وتجري العادة على تسليم منصب رئاسة البنك الدولي إلى أميركي في إطار تقاسم الأدوار مع الأوروبيين، الذين يتولون هم رئاسة صندوق النقد الدولي ومقره أيضاً في واشنطن.

ولم يتردد مالباس عام 2017 في انتقاد المؤسستين الدولتين، واعتبر أن "نفقاتهما كبيرة" و"غير فاعلتين" و"غالباً فاسدتان في طريقة منحهما للقروض".

وأكد مؤخراً أنه يريد إعادة تركيز توجه المؤسسة "طبقا لمهمتها الأساسية" وهي مساعدة البلدان الأكثر فقراً وتقليص منح القروض إلى دول مثل الصين