السعودية.. الدولة تتحمل الزكاة على سندات الحكومة

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل #السعودية في بيان نشره مركز التواصل الدولي إن الهيئة أعلنت إجراء تعديلات تنظيمية جديدة لتحسين الكفاءة في جمع الزكاة.

وقالت الهيئة بحسب ما نقلته رويترز عن بيان نسبته للمركز إن الدولة ستتحمل الزكاة وضريبة الدخل على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة لتشجيع سوق الديون المحلية.

وكانت الهيئة نفت في الثامن من الشهر الحالي، أنباء ترددت عن مباحثات لزيادة الزكاة في البنوك السعودية من 10% إلى 20% من الأرباح.

وقالت الهيئة آنذاك إنها "توضح للعموم عدم وجود أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص".

وأكدت الهيئة التزامها اتباع "أفضل السبل والوسائل للقيام بواجبها المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتمثل في تحصيل الزكاة وفقاً لأعلى درجات الالتزام والكفاءة، وبأفضل الممارسات المهنية".

وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها أبرمت في وقت سابق تسويات وبمتابعة دائمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع عدد من المؤسسات المالية وغيرها لإقفال مواقفها الزكوية المعلقة، بما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وعاد للصالح العام بالنفع، وحفظ الجهد والوقت والتكلفة".