بنك التنمية بين الأميركتين يقر تبديل ممثل فنزويلا

صوت بنك التنمية بين الأميركتين بالموافقة على إبدال ممثل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بخبير اقتصادي يسانده زعيم المعارضة خوان جوايدو، وذلك في انتكاسة كبيرة لحكومة مادورو.

ويجعل القرار البنك، وهو أكبر بنك إقليمي في أميركا اللاتينية، أول مؤسسة مالية تعترف بجوايدو وسيؤدي في نهاية المطاف إلى الإفراج

عن قروض للتنمية إلى فنزويلا إذا تنحى مادورو.

واعترفت معظم الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ودول كثيرة في أميركا اللاتينية بجوايدو كزعيم شرعي للبلد العضو بمنظمة أوبك.



وكان جوايدو قد اختار ريكاردو هوسمان عالم الاقتصاد بجامعة هارفارد كممثل له لدى بنك التنمية بين الأميركتين، مما أجبر على إجراء تصويت في مجلس محافظي البنك المؤلف من 48 عضوا قبل أسبوعين فقط من اجتماعه السنوي.

وقال البنك في بيان إن تعيين هوسمان يسري على الفور.

ويرأس البنك، الذي مقره واشنطن، لويس مورينو وهو سفير كولومبي سابق لدى الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في بنك التنمية بين الأميركتين، إن #فنزويلا ستحتاج إلى تمويلات بمليارات الدولارات من بنوك متعددة الأطراف لإعادة بناء اقتصادها الذي يخنقه تضخم جامح ونقص في الأغذية والأدوية وانهيار شبكة الكهرباء في البلاد.

وسبق لهوسمان أن شغل منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في #بنك_التنمية بين الأميركتين. وتولى أيضا في السابق منصب وزير التخطيط لفنزويلا وكان عضوا بمجلس مديري البنك المركزي الفنزويلي.

وقالت مصادر إن اجتماع مجلس محافظي بنك التنمية بين الأميركتين، الذي كان من المقرر أن يعقد الخميس، تأجل للجمعة بطلب من ممثلي بضع دول أوروبية احتاجوا إلى التشاور مع حكوماتهم.