أكبر مصرفين في ألمانيا يؤكدان إجراء مباحثات الاندماج

أكد #دويتشه وكومرتس بنك الألمانيان، اليوم الأحد، أنهما يجريان مباحثات بشأن اندماج محتمل بينهما.

وقال دويتشه بنك في بيان "ليس من المتيقن حدوث صفقة".

وحذرت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا اليوم من إمكانية شطب عشرات الآلاف من الوظائف في حال اندماج مصرفي "دويتشه بنك"، و" #كومرتس_بنك "، وهما أكبر مصرفين تجاريين في ألمانيا.

وبحسب "الألمانية"، أوضح خبير المصارف لدى "فيردي" يان دوشيك أن هناك تخوفا من أن يصل عدد الوظائف المشطوبة جراء هذه الخطوة إلى "30 ألف وظيفة في أسوأ الظروف".

وأضاف دوشيك، وهو أيضا عضو في مجلس الإشراف والمراقبة على مصرف دويتشه بنك: "لا نزال نتحرك في نطاق التكهنات، وفي حال كانت هناك محادثات على مستوى العمل تبحث في مثل هذا السيناريو، فإن الحديث لا يزال بعيدا عن نطاق التنفيذ".

وثمة تكهنات مثارة منذ الصيف الماضي حول اندماج محتمل بين دويتشه بنك المتعثر، وكومرتس بنك الذي يمر بمرحلة إعادة هيكلة، وعزز هذه التكهنات تكرار تأكيد وزارة المالية الاتحادية على حاجة #ألمانيا إلى وجود مصارف وطنية قوية.

وبعد تدخلها لإنقاذ كومرتس بنك إبان #الأزمة_المالية قبل عشرة أعوام، تعد الحكومة الاتحادية أكبر مساهم فردي في ثاني أكبر المصارف التجارية في ألمانيا بحصة تزيد على 15%.