كريدي أغريكول يبيع حصة 4.9% في السعودي الفرنسي

أعلن بنك "Crédit Agricole " الفرنسي عن بيع حصة 4.9% في البنك #السعودي_الفرنسي بمبلغ إجمالي قدره 1.86 مليار ريال، أي بسعر 31.5 ريال للسهم.

إذ استحوذت شركة RAM Holdings الأميركية، الذراع الاستثمارية لشركة Ripplewood، على 3% في البنك.



فيما استحوذت " #العليان_السعودية_للاستثمار " على حصة 1.9%.

وبذلك تكون قد انخفضت حصة Crédit Agricole في البنك السعودي الفرنسي إلى 10%.

هذا ويحق لشركة Ripplewood الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 6% من #كريدي_أغريكول في "السعودي الفرنسي" بحلول ديسمبر المقبل وبمبلغ 2.17 مليار ريال.

يذكر أن #المملكة_القابضة اشترت في سبتمبر 2017 حصة 16.2% من السعودي الفرنسي بقيمة 5.8 مليار ريال، أي بسعر 29.5 ريال للسهم.