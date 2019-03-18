"أبوظبي التجاري" يتوقع 70 دولاراً للنفط بـ 2019

توقعت كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بنك #أبوظبي_التجاري مونيكا مالك، في مقابلة مع "العربية" أن يبلغ متوسط سعر خام برنت لهذا العام بين 65 و70 دولارا للبرميل.

وأوضحت مالك أن الاستثمارات التي ضُخّت للتخفيف من اختناقات أنابيب النفط في الولايات المتحدة ستؤدي إلى ارتفاع إنتاج النفط الصخري في النصف الثاني من هذه السنة، الأمر الذي سيضغط نزولا على الأسعار.

وأشارت إلى توقعات النصف الأول من السنة في تقليص الفجوة بين العرض والطلب مع توجه دول أوبك وتحديدا الدول الخليجية لخفض الإنتاج وهذا سيدعم الأسعار.

لكن في النصف الثاني من السنة، أشارت مالك إلى نقطة محورية تتمثل في ارتفاع الإنتاج الأميركي، الأمر الذي سيضغط نزولاً على الأسعار.

وقالت إنه "تم ضخ استثمارات كثيرة للتخفيف من اختناقات أنابيب #النفط في #الولايات_المتحدة التي حدت من إنتاج #النفط_الصخري العام الماضي، وهذا سيتغير في النصف الثاني من السنة".

وبالنسبة للطلب على النفط فلا تزال نظرتنا إيجابية، بحسب مالك التي توقعت أن يأتي معظم النمو في الطلب من آسيا وتحديدا من الهند.

وفي شأن موضوع التجارة، قالت مالك إنه "هو الأهم والتصريحات التي تم الإدلاء بها حتى الآن تشير إلى تعاون أكبر بين الولايات المتحدة والصين، وهناك نية للتوصل إلى اتفاق وهذا مهم".

واعتبرت أن اقتصادي #الصين والولايات المتحدة هما اللذان يدعمان النمو الاقتصادي العالمي، موضحةً أن النمو في الولايات المتحدة لا يزال أفضل من المتوسط على الرغم من أنه يتباطأ عن العام الماضي.

وفي الصين، لاحظنا الأثر الإيجابي لإجراءات التحفيز المالي وللسياسات النقدية المرنة، وعلى حد وصف مالك فإن المحادثات التجارية "إذا لم تتعثر وبقيت على المسار الصحيح، فهذا سيصب في مصلحة الاقتصاد العالمي".

وقالت إن "تحسن معدلات النمو يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط وهو بدوره إيجابي لاقتصادات المنطقة".