دمج أكبر بنكين بألمانيا يهدد 30 ألف وظيفة

قال ممثل عن اتحاد فيردي العمالي في #ألمانيا وعضو بهيئة الإشراف في #دويتشه_بنك لتلفزيون إن-تي.في إن الاندماج بين دويتشه بنك ومنافسه #كومرتس_بنك قد يؤدي إلى تخفيضات وظائف على المدى الطويل تصل إلى 30 ألف وظيفة.

وقال يان دوشيك، بحسب تصريحات نشرتها المحطة التلفزيونية، اليوم الاثنين، إن معظم الثلاثين ألف وظيفة المعرضة للخطر متمركزة في ألمانيا. وأضاف أنه على المدى القصير، هناك عشرة آلاف وظيفة مهددة.

وقال دوشيك "في رأينا #الاندماج المحتمل لن ينتج عنه نموذج أعمال يكون مستداما على المدى الطويل".

ويوظف البنكان حاليا 140 ألف موظف على مستوى العالم، إذ لدى دويتشه بنك 91 ألفا و700 موظف ولدى كومرتس بنك 49 ألف موظف.