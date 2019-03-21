السودان يمنع الأفراد من حيازة أكثر من هذا المبلغ

قال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، إن الرئيس السوداني عمر #البشير أصدر أمر #طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها".

وأضاف البيان أن الأفراد لن يسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون #جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي.

ويحظر الأمر أيضا على الشخصيات الاعتبارية "تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها" وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه.

كما حظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر .

وشمل أمر الطوارئ تزييف #العملات الوطنية والأجنبية أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، أو التحريض بأي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أو عدم إيداعها لدى المصارف.

وحظر أمر الطواريء رقم (6) على جميع الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة، وعلى أي جهة أو شخص إجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك.

وحدد أمر الطوارئ عقوبة كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو المعاونة أو النقل، بجانب أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 10 سنوات والغرامة فضلاً عن مصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا الأمر.