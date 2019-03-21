"البحرين المركزي" يخفض سعر فائدة الودائع إلى 3.10%

قال #مصرف_البحرين_المركزي إنه خفض سعر الفائدة على الودائع لمدة شهر إلى 3.10% من 3.25% اليوم الأربعاء، لكنه أبقى على أسعار فائدة الودائع لليلة واحدة والودائع لمدة أسبوع بدون تغيير.



وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء #أسعار_الفائدة مستقرة وتخلى صانعو السياسة النقدية عن توقعات لمزيد من الزيادات في الفائدة هذا العام، مع تحذير البنك المركزي الأميركي من تباطؤ متوقع في الاقتصاد.



وأبقى مصرف البحرين المركزي على سعر الفائدة للودائع لليلة واحدة عند 2.50% وسعر الفائدة للودائع لمدة أسبوع عند 2.75%.