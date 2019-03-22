المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

قال البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، إنه يُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.75%.

ورفع البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة إلى 7.75% من 6.75% في مسعى لمكافحة ارتفاع التضخم. والزيادة في سعر الفائدة هي الثالثة على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة.

وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.3% في فبراير من 7.1% في يناير. وبلغ معدل التضخم السنوي 7.8% في يونيو الماضي وهو أعلى مستوى منذ 1990.

وأضاف البنك أن احتياطيات تونس الأجنبية تبلغ حاليا 14.585 مليار دينار (4.9 مليار دولار) مقارنة مع 13.974 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.