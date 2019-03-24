إعلان خطة طوارئ لتحقيق استقرار الريال اليمني

أعلن #البنك_المركزي_اليمني بدء تنفيذ خُطَّة طارئة من أجل استقرار العملة المحلية وإعادة الاعتبار لسوق الصرافة وإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور.

وقال حافظ معياد، #محافظ_البنك الجديد في أول بيان صحافي، منذ توليه المنصب: "إن قيادة البنك المركزي وفي سبيل استعادة الاستقرار لسعر الريال اليمني لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن، ستبدأ فورًا في تطبيق خطة عمل طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية".

ولفت معياد الى إن "أول عمل سينفذه البنك دعوة مجالس إدارات جميع شركات ومحلات الصرافة بالبلاد لاجتماع عاجل مع إدارة البنك"، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستستعرض "خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التأثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية".

وأضاف: إن الاجتماعات تستعرض #المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع #الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص".

وتعهد البنك المركزي "بالتعاون مع قطاع #الصرافين بما من شأنه تطوير أعمالهم وتحسين أدائهم، كما أن البنك المركزي لن يتساهل في كبح جماح المخالفين للقوانين والتعليمات والمتلاعبين في أسعار العملات الأجنبية ووفقًا للقانون".

وشدد معياد على أن البنك المركزي سيتعامل بحزم مع كل المخالفين أينما كانوا.

وقبل أيام، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مرسومًا رئاسيًا بتعيين حافظ معياد في منصب محافظ البنك المركزي، ليحل محل محمد زمام.