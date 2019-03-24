56 مليون يورو مكافآت مجلس إدارة "دويتشه بنك"

أظهر التقرير المالي السنوي لـ Deutsche Bank دويتشه بنك أن أعضاء مجلس الإدارة تلقوا مكافآت للمرة الأولى في أربع سنوات، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 56 مليون يورو.

ويأتي ذلك في توقيت حرج بالنسبة للبنك، حيث من المتوقع أن يؤدي الاندماج المرتقب مع Commerzbank كومرتس بنك إلى خسارة أكثر من 30 ألف وظيفة.

وبلغت قيمة المدفوعات الإجمالية للرئيس التنفيذي Christian Sewing عن العام الماضي 7 ملايين يورو، ما يجعله من بين الأعلى أجرا في البنوك الأوروبية.

من جهة أخرى، توقع البنك أن ترتفع قيمة مخصصات التقاضي "بنسبة كبيرة" في 2019. وهو ما يأتي بعد غرامات ضخمة دفعها البنك في الأعوام الماضية، من بينها أكثر من سبعة مليارات دولار للسلطات الأميركية في 2017.