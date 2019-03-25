بنك ABC يوزع 46% من صافي الأرباح للمساهمين

صادقت الجمعية العمومية لمجموعة (المؤسسة العربية المصرفية) بنك ABC ومقره البحرين، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% بما يعادل 46% تقريبا من صافي الأرباح لعام 2018 العائدة إلى مساهمي الشركة الأم، وهو ما يعادل 92.93 مليون دولار.

وكانت المجموعة قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 202 مليون دولار بارتفاع بلغ 5% عن نتائج عام 2017، بحسب صحيفة الخليج.

وعقدت مجموعة بنك ABC جمعيتها العمومية التي صادقت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2018. كما صادقت على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وذلك من خلال:

- تحويل مبلغ 200.199.200 دولار للاحتياطي القانوني.

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3% عن كل سهم متداول من دون أسهم الخزانة (قدرها 3 سنتات أميركية للسهم الواحد، والبالغة إجماليًا حوالي 9.92 مليون دولار، ابتداء من تاريخ 3 إبريل 2019م.

- تحويل الرصيد المتبقي وهو 800.858.800 دولار إلى حساب الأرباح المستبقاة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد كعوان أن الميزانية العمومية للبنك تعتبر قوية ومرنة ومتنوعة بصورة متزايدة.

وقد بلغ معدل كفاية رأس المال وفق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة ونسبة الفئة الأولى من رأس المال للمجموعة في نهاية العام 18.2% و17.2% على التوالي.

وبلغت ودائع العملاء 16.4 مليار دولار أميركي، مقارنة بما مقداره 16.8 مليار دولار عام 2017، في حين بلغت قيمة القروض والسلف 14.9 مليار دولار أميركي، مقارنة بما مقداره 15.3 مليار دولار أميركي عام 2017.