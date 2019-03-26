عمومية "سامبا" تقر بدء توزيع 2.3 مليار أرباحا للمساهمين

أعلنت مجموعة #سامبا_المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث وافق مجلس الإدارة على تقرير العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وتم التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للمجموعة، باعتماد صرف أرباح عن النصف الثاني لعام 2018 قدرها 2.324مليون ريال وبواقع 1 ريال للسهم بعد خصم الزكاة، والتي تمثل 10% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 1,911 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2018م بواقع0,80 ريال للسهم والذي سبق توزيعه.

وبناءً على ذلك سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2018م مبلغ وقدره 4.235 مليون ريال وبواقع 1.80 ريال للسهم والتي تمثل 18% من قيمة السهم الأسمية بعد خصم الزكاة.

وستكون أحقية صرف الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية يوم الاثنين 25 مارس 2019 (يوم الاستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي المجموعة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم صرف الأرباح على المساهمين يوم الأحد بتاريخ 7 أبريل 2019.