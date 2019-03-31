إقراض القطاع الخاص بالسعودية يرتفع لـ1441 مليار ريال في فبراير

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما " اطلعت عليها "العربية.نت" ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من #المصارف_في_السعودية للحكومة والقطاع الخاص 1772 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الماضي.

تفصيلا، بلغت قيمة القروض الممنوحة إلى الحكومة خلال شهر فبراير الماضي نحو 331.2 مليار ريال، مقارنة مع 320.2 مليار ريال في شهر يناير بارتفاع بنسبة 3.4%.

وعلى أساس شهري، ومنذ فبراير 2018، ارتفعت القروض في فبراير الماضي بنسبة 22.9%، حيث كانت في فبراير من العام الماضي، نحو 269.4 مليار ريال.

ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف إلى الحكومة خلال شهري يناير وفبراير، نحو 26.3 مليار ريال.

وبحسب تحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات "ساما"، بلغت قيمة القروض التي منحتها البنوك والمصارف للحكومة خلال العام الماضي نحو 50.5 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة من المصارف والبنوك للقطاع الخاص فقد ارتفعت قيمتها إلى 1.441 ترييون ريال، مقابل 1.431 تريليون ريال، في شهر يناير بارتفاع 10.68 مليار ريال، وبنمو طفيف بنسبة 0.7%.

وارتفعت القروض على أساس سنوي بنسبة 3%، حيث كانت في فبراير من العام الماضي 1.399 تريليون ريال.

وبلغت قيمة القروض التي منحتها البنوك والمصارف في #السعودية للقطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 41.2 مليار ريال.