خبر اختراق بنك الخليج وسرقة 60 مليون دولار يربك الكويت

أثيرت بلبلة كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع في #السوق_الكويتية وقطاع المصارف بعد أن انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باختراق هاكرز لبنك الخليج وتمكنهم من سرقة نحو 20 مليون دينار أو نحو 60 مليون دولار.

وأفصح البنك أمس مؤكدا أن خللا تقنيا في نظام التحويلات الدولية أدى إلى خسارة البنك 2.8 مليون دينار أو نحو 8.7 مليون دولار.

وأكد البنك أن حسابات العملاء في مأمن ولم تتأثر على الإطلاق.

وشدد على أنه في أسوأ الاحتمالات، فإن المبلغ لا يتعدى 0.4% من حقوق المساهمين.

وفي إفصاح إلى #البورصة_الكويتية اليوم، قال البنك إنه "لم يتعرض لعملية اختلاس كما هو متداول في وسائل التواصل، وإنما خلل تقني في نظام التحويلات الدولية لديه دون المساس بأي من #حسابات_العملاء".

وقد بادر البنك على إثر ذلك، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف هذه الخسارة المحتملة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الكويت.

وأكد #بنك_الخليج التزامه بتقديم الإفصاحات اللازمة حال وجود أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.