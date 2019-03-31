"السعودي للاستثمار" يوافق على شراء كامل حصة بنك ميزوهو

أعلن مجلس إدارة #البنك_السعودي_للاستثمار الموافقة على شراء البنك لكامل حصة المساهم شركة بنك #ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار والبالغة 18,749,860 سهم والتي تمثل 2.50% من رأسمال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 253,123,110 ريالات سعودية أي بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد وذلك كأسهم خزينة.

علماً بأن البنك سيقوم بتمويل عملية الشراء من خلال مصادر وأصول البنك الداخلية، ولا ينوي البنك تخفيض رأسماله بأسهم الخزينة، وإنما سيحتفظ البنك بهذه الأسهم كأسهم خزينة ليتم إعادة بيعها للمساهمين في وقت لاحق عن طريق اتباع نفس آلية إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة إن لزم ذلك.

كما أشار البنك السعودي للاستثمار إلى تفويض مجلس إدارة البنك بإتمام صفقة شراء كامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، ويسري هذا التفويض لمدة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية.

إلى جانب الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بيع الأسهم المشتراة من المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفق ما هو وارد في البند رقم 2.