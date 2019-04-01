أرباح البنك "الأهلي المصري" تقفز لـ10 مليارات جنيه

أعلن البنك #الأهلي_المصري أنه تمكن من تحقيق أرباح إجمالية بنحو 10.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 / 2018.

وأوضح البنك لدى إعلان نتائج الأعمال أن إجمالي محفظة قروض #المشروعات_الصغيرة_والمتوسطة نمت بنسبة 34% لتصل إلى 44 مليار جنيه في يونيو 2018، مقارنةً بنحو 33 مليار جنيه في العام المالي السابق، منها 25 مليار جنيه لنحو 25 ألف عميل في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنةً بنحو 10 مليارات جنيه للعام السابق لـ 11 ألف عميل وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة لـ #السوق_المصري في تمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال.

كما ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 40 مليار جنيه لتصل إلى 368 مليار جنيه في يونيو 2018 بمعدل نمو 12%.

ووفقاً لنتائج الأعمال، تخطت #ودائع_العملاء حاجز التريليون جنيه في ودائع العملاء في يونيو 2018 بزيادة بلغت 153 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو نحو 18%.

كما ارتفع عدد #ماكينات_الصراف_الآلي إلى نحو 3996 ماكينة في يونيو 2018 بزيادة قدرها 488 ماكينة عن العام السابق، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة، كما تم افتتاح 33 فرعا جديدا لتصل إجمالي شبكة الفروع إلى 446 فرعا ومكتبا ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة للديون غير المنتظمة، فقد تم إجراء تسويات لعدد 213 عميلا غير منتظم بلغت مديونياتهم نحو 6 مليارات جنيه، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1.8% في يونيو 2018 مقارنةً بنحو 2.1% في العام المالي السابق.