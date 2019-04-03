البنك الآسيوي للتنمية يتوقع تباطؤ النمو في آسيا النامية

قال البنك الآسيوي للتنمية اليوم الأربعاء، إن النمو في الدول النامية في آسيا قد يتباطأ للعام الثاني على التوالي في 2019 وسيفقد المزيد من قوة الدفع في 2020 محذراً من مخاطر سياسية متنامية بسبب الحرب التجارية المريرة بين الصين والولايات المتحدة واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال البنك في تقريره لآفاق التنمية في آسيا إنه من المتوقع أن تسجل آسيا النامية، وهي مجموعة من 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معدل نمو 5.7% هذا العام مقابل 5.9% في 2018 و6.2% في 2017.



وتمثل توقعات 2019 تراجعا طفيفا بالمقارنة مع توقعات البنك الصادرة في ديسمبر عند 5.8%. بالنسبة لعام 2020، من المتوقع أن تنمو المنطقة 5.6% وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2001.



وأشار البنك إلى أن الضبابية النابعة من السياسة المالية الأميركية واحتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق خطران يحدقان بالتوقعات ما قد يقود لتباطؤ النمو في اقتصادات متقدمة ويسبب ضبابية التوقعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك الآسيوي للتنمية إن من المرجح أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 6.3% هذا العام، دون تغيير عن توقعاته الصادرة في ديسمبر ولكنه أبطأ من معدل النمو في 2018 عند 6.6%. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.1% في 2020.



وحددت الصين معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي بين 6 و6.5%.