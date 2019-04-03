بعد الاستحواذ على دينيزبنك..هذه القرارات اللاحقة لـENBD

قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار علي العدو، في مقابلة مع "العربية"، إن هذه الارتفاعات القوية على سهم بنك "الإمارات دبي الوطني " تعود إلى 3 أمور أساسية:

أولا- الوفورات التي حققها بنك ENBD بقيمة 400 مليون دولار في صفقة شراء البنك التركي Denizbank# جراء التراجعات التي شهدتها الليرة التركية في الآونة الأخيرة.

ثانياً- الخطوة التي ستلي صفقة الاستحواذ، تتمثل برفع رأسمال بنك #الإمارات_دبي_الوطني .

ثالثا- رفع نسبة تملك الأجانب في المصرف من 5% حالياً إلى نسبة أعلى.

وقال إنه سنرى إعادة تقييم لسهم بنك الإمارات دبي الوطني بعد إتمام صفقة الاستحواذ على البنك التركي ورفع حصة تملك الأجانب، لاسيما وأن سهم البنك يتداول اليوم على خصم كبير.

وكان البنك الإماراتي قد أعلن إبرام اتفاقية شراء حصة #Sberbank الروسي والبالغة 99.85% في البنك التركي بقيمة 2.75 مليار دولار، بدلا من مبلغ 3.2 مليار دولار كان قد وافق بدفعه لشراء Denizbank في الـ12 من مايو الماضي.

وقفز سهم ENBD لأعلى مستوى في 10 سنوات بعد كشف تفاصيل شراء البنك التركي، وسجل مكاسب بأكثر من 5%.

هذا ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الربع الثاني من هذا العام.

الجدير بالذكر، أن عملية الشراء تعتبر أكبر صفقة اندماج واستحواذ في تركيا منذ عام 2012، كما أنها تعتبر أكبر عملية استحواذ لبنك الإمارات دبي الوطني.

من جهته، قال #سبيربنك الروسي المملوك للدولة اليوم الأربعاء، إنه يتوقع الحصول على ما إجماليه 5 مليارات دولار من بيع دينيزبنك التركي إلى بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، شاملة رأس المال والديون ذات الأولوية وغير ذات الأولوية.

وأفاد سبيربنك أن سعر البيع محسوب على أساس 1.05 مثل رأسمال دينيزبنك وفقا لمعايير المحاسبة المالية الدولية.