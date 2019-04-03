سهم ENBD بأعلى سعر في 10 سنوات مع خسائر الليرة التركية

استفاد بنك الإمارات دبي الوطني من التراجعات التي شهدتها الليرة التركية في الآونة الأخيرة، إذ وفر مبلغ 400 مليون دولار في صفقة شراء البنك التركي "Denizbank "، وفقاً للشروط المعدلة للاتفاقية. وقفز سهم البنك في تداولات اليوم بنسبة 26% إلى 11.4 درهم إلى مستويات هي الأعلى منذ 10 سنوات.

إذ أعلن البنك الإماراتي عن إبرام اتفاقية شراء حصة Sberbank الروسي والبالغة 99.85% في البنك التركي بقيمة 2.75 مليار دولار، بدلا من مبلغ 3.2 مليار دولار كان قد وافق بدفعه لشراء Denizbank في الـ12 من مايو الماضي.

وقفز سهم ENBD لأعلى مستوى في 10 سنوات بعد كشف تفاصيل شراء البنك التركي، واستفادت قيمة الصفقة لمصلحة البنك الإماراتي، من الهبوط القوي لليرة التركية.

هذا ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الربع الثاني من هذا العام.

الجدير بالذكر أن عملية الشراء تعتبر أكبر صفقة اندماج واستحواذ في تركيا منذ عام 2012، كما أنها تعتبر أكبر عملية استحواذ لبنك الإمارات دبي الوطني.

من جهته، قال سبيربنك الروسي المملوك للدولة اليوم الأربعاء، إنه يتوقع الحصول على ما إجماليه 5 مليارات دولار من بيع دينيزبنك التركي إلى بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، شاملة رأس المال والديون ذات الأولوية وغير ذات الأولوية.



وأفاد سبيربنك أن سعر البيع محسوب على أساس 1.05 مثل رأسمال دينيزبنك وفقا لمعايير المحاسبة المالية الدولية.

وكانت مصادر لبلومبيرغ صرحت في أكتوبر الماضي، أن #بنك_الإمارات_دبي_الوطني يدرس إعادة تقييم العرض الذي قدمه للاستحواذ على "دينيز بنك" إثر التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية.

يشار إلى أن وكالة فيتش خفضت تصنيف 20 بنكاً #تركيا من ضمنها #دينيزبنك ، موضحة أن السيولة وجودة #الأصول ومعدلات كفاية رأس المال، قد تأثرت نتيجة تراجع الليرة ورفع أسعار الفائدة.

ويهدف #بنك_الإمارات_دبي_الوطني من خلال هذه الخطوة إلى توسيع مكانته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني وSberbank الروسي قد أعلنا في مايو الماضي عن إبرام اتفاقية يبيع بموجبها البنك الروسي كامل حصته في البنك التركي deniz bank والبالغة 99.85% إلى بنك الإمارات دبي الوطني، حيث يتولى بنك الإمارات دبي الوطني، بموجب الاتفاقية، ملكية الديون الثانوية لبنك دينيز.

يذكر أن البنك التركي يعمل من خلال شبكة تضم أكثر من 750 فرعا، ويبلغ عدد عملائه نحو 12 مليون عميل.

وفي تعليقه قال المدير الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات وليد الخطيب، إن سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني مناسب حاليا، وأن الأخبار التي أعلن عنها بخصوص الاستحواذ على البنك التركي دعمت صعود السهم.

وأضاف "هبوط الليرة التركية وفر نحو 1.6 مليار درهم على بنك الإمارات دبي الوطني، كما أن مكررات ربحية البنك مغرية، وسعره في سوق دبي لم يرتفع كثيرا في الفترات السابقة".

ولفت الخطيب إلى وجود تخوف يتعلق بكيفية التحوط من تذبذب العملة التركية بعد انتهاء عملية الاستحواذ.