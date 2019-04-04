"أبوظبي الإسلامي" ينفي خطة اندماجه مع "أبوظبي الأول"

نفى بنك #أبوظبي_الإسلامي الأنباء التي تناقلتها وكالة "بلومبيرغ" حول خطة للمصرف للاندماج مع أبوظبي الأول.

وكانت"بلومبيرغ" نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها، إن حكومة أبوظبي تدرس دمج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي مع بنك #أبوظبي_الأول لإنشاء أكبر كيان مصرفي بالمنطقة.

وأوضحت مصادر "بلومبيرغ" أن الإمارة بانتظار الانتهاء من صفقة اندماج بنوك "أبوظبي التجاري" و" #الاتحاد_الوطني " و" #الهلال "، قبل البدء بمحادثات اندماج جديدة.

وأضافت المصادر أن المباحثات لا تزال في مراحل مبكرة، وتُجرى مناقشة ذلك على مستوى المساهمين في البنكين، ولم يتم بعد تعيين مستشارين رسميين للصفقة.

وفي حال تم الاندماج، قدرت بلومبيرغ أصول البنك الجديد بـ 236.7 مليار دولار، ليكون بذلك الأكبر في منطقة الخليج.