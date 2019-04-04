"أوني كريديت" يدرس خيار اندماج منافس لـ"دويتشه بنك""

قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس إن بنك #أوني_كريديت الإيطالي قد يدرس الاندماج مع كومرتس بنك الألماني إذا فشلت محادثاته مع دويتشه بنك.



وقالت المصادر إن أوني كريديت لن يُفشل المحادثات الجارية في الوقت الراهن لدمج أكبر بنكين في ألمانيا وإنه يركز الآن على خطته للتحول.



وقال مصدر آخر مطلع اليوم إن المحادثات بين البنكين تمضي على نحو جيد.



ويأتي ذلك بعد تقرير لصحيفة فايننشال تايمز بأن أوني كريديت يعتزم تقديم عرض اندماج منافس لكومرتس بنك.