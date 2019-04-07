أول بنك في المنطقة يحادث عملاءه عبر "واتساب"..ما هو؟

أصبح بإمكان عملاء بنك #الإمارات_دبي_الوطني ، اليوم التحدث مع البنك عبر تطبيق "واتساب" حيث يقدم لعملائه خدمات مخصصة من خلال منصة "واتساب بزنس" في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وتعتبر خدمة المحادثة المصرفية عبر تطبيق " #واتساب "، المدعومة من شركة "إنفوبيد"، قناة آمنة وسهلة الاستخدام تمنح العملاء القدرة على إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية من أي مكان، وتساهم في تحسين قدرات البنك الرقمية.

وتشمل #المعاملات_المصرفية التي يمكن للعملاء إجراؤها، التحقق من أرصدة الحسابات، وآخر خمس عمليات في الحساب أو #البطاقة_الائتمانية ، والاطلاع على أحدث كشف حساب مختصر للبطاقة الائتمانية، وحجب أو رفع الحجب بصورة مؤقتة عن البطاقات المصرفية، وطلب دفتر شيكات جديد، والاطلاع على أسعار صرف العملات.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الرسائل المتبادلة ضمن حساب بنك الإمارات دبي الوطني الموثّق على تطبيق "واتساب بزنس" ستكون مشفرة لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية. ويحث البنك العملاء على التحقق من الشعار الأخضر بجانب اسم بنك الإمارات دبي الوطني في نافذة المحادثة للتأكد من تحدثهم إلى حساب بنك الإمارات دبي الوطني "واتساب بزنس" الموثّق.

وللاشتراك في الخدمة الجديدة، يمكن للعملاء إرسال رسالة عبر "واتساب" إلى الرقم 4456 باستخدام رقم هاتفهم المسجل، أو الاشتراك عبر تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف المتحرك أو عبر الإنترنت.