بنك الرياض: سنعزز استثماراتنا في التكنولوجيا المالية

أشار الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، إلى استثمارات البنك في #التكنولوجيا_المالية أو الـ #Fintech لمواكبة التطور التكنولوجي في القطاع البنكي.

وقال: " #بنك_الرياض قد بدأ رحلة تحول في العام 2018 نحو #الرقمنة والقنوات التقنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق داخلي للاستثمار في الـFintech".

وأوضح أن خدمات التكنولوجيا المالية التي يركز عليها المصرف تتعلق: بالمدفوعات، التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "حيث نبحث إيجاد قنوات تسهل عملية التمويل، اختصار مراحل التقييم للمتقدمين للتمويل بما يسهم في اختصار الوقت على #المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة ".

إلى ذلك، نفى السدحان أي نية لإغلاق فروع للبنك في الوقت الحالي، مشيرا إلى اهتمام المصرف في الاستثمار في الـROBO – ADVISORS .